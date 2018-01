OL : Seul Aulas peut faire partir ce joueur au mercato

Dans : OL, Mercato.

Remplaçant de luxe de l’Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet est un joueur irrégulier, mais surtout encore jeune (21 ans).

Bruno Genesio l’a souvent pris sous son aile et protégé, à l’image de sa décision de ménager son ailier lors des matchs à domicile, où il était pris en grippe par les supporters rhodaniens. Plus utilisé à l’extérieur qu’au Groupama Stadium, l’international ivoirien y a marqué ses deux seuls buts en Ligue 1 cette saison, à Nice et à Caen. Revenu en bonnes grâces, l’ancien messin n’a plus vraiment l’intention de changer d’air cet hiver, lui qui avait été courtisé par le Borussia Dortmund l’été dernier. Un épisode sur lequel Cornet est revenu dans Le Progrès, tout en faisant bien comprendre que seule une décision de ses dirigeants pourrait le faire partir de l’OL.

« Watford, Dortmund ? C’était un intérêt réel, mais je n’ai pas été perturbé. Dortmund s’est renseigné, mais j’ai émis le souhait de continuer ma progression à Lyon, tout simplement. Pas de départ cet hiver ? (Il sourit). Je peux vouloir rester, et le président ne pas le souhaiter ! Sérieusement, je suis Lyonnais jusqu’en 2021, et content d’être ici, dans le projet du club », a livré Maxwel Cornet, pour qui rien n’indique un départ en ce mois de janvier, même si le recrutement parfois évoqué d’un avant-centre lui ferait clairement du tort, et l’inciterait peut-être à réfléchir sur son avenir.