OL : Secouer Neymar, Thiago Mendes dit oui !

Dans : OL.

Thiago Mendes a croisé la route de Neymar sous le maillot de Lille et désormais de Lyon. Pour lui, face à son compatriote du PSG tous les coups sont permis.

Hasard du calendrier, c’est ce samedi soir que devait se jouer la finale de la Coupe de la Ligue entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain au Stade de France. Mais l’épidémie de coronavirus a balayé le programme footballistique en France comme ailleurs, et ce très attendu OL-PSG aura lieu, peut-être, un peu plus tard dans la saison. Mais c’est un joueur brésilien de Lyon, Thiago Mendes, qui s’exprime au sujet d’un de ses compatriotes, et non des moindres, puisque s’il agit de Neymar. Interrogé sur UOL Esporte au sujet de la manière dont l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain est traité par les défenseurs de Ligue 1, Thiago Mendes admet que Neymar se fait souvent secouer.

Rien de choquant selon l’ancien lillois qui estime que la star du PSG ne laisse pas réellement d’autre solution à ceux en charge de le contenir. « Les défenseurs sont de plus en plus durs. Mais cela a du sens. Parce que si vous le laissez, il se laisse tomber et se roule au sol. Neymar est un grand joueur et il a obtient toujours l'attention de n'importe quel défenseur. Quand on joue face à lui, au-delà de ne pas lui permettre de faire une bonne performance contre ton équipe, c'est aussi l'occasion de montrer sa valeur en tant que défenseur », fait remarquer, dans le quotidien sportif brésilien, Thiago Mendes. Quand on regarde le classement de la Ligue 1, cette méthode dure face à Neymar a tout de même du mal à fonctionner, notamment pour Lyon.