OL : Secoué par Dubois, Aouar n’y arrive toujours pas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Absent du onze de l’entraîneur Peter Bosz ces dernières semaines, Houssem Aouar vit une période compliquée. Le milieu de l’Olympique Lyonnais évolue loin de son meilleur niveau. Et même les encouragements de son capitaine Léo Dubois ne suffisent pas pour le relancer avant un mercato décisif pour la suite de sa carrière.

Qu’il semble loin le temps où Arsenal et la Juventus Turin tentaient d’obtenir la signature d’Houssem Aouar. Alors que cette saison devait lui permettre de se relancer, le milieu de l’Olympique Lyonnais se retrouve en grande difficulté. On se souvient que le Français avait pourtant débuté l’exercice en tant que titulaire et troisième capitaine derrière Léo Dubois et Moussa Dembélé. C’était le signe d’une certaine confiance de la part de l’entraîneur Peter Bosz.

Mais depuis, Houssem Aouar a souvent déçu dans ses performances. A tel point que le coach néerlandais ne l’a titularisé qu’une fois lors des sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Et encore, il a fallu l’absence sur blessure de Tanguy Ndombele pour lui ouvrir les portes du onze à Lorient (victoire 2-1) le 4 mars dernier. Un constat inquiétant pour le pur produit du club rhodanien dont la polyvalence ne l’aide pas à concurrencer les joueurs du secteur offensif. De quoi affecter Houssem Aouar.

Aouar est quand même passé d’un joueur important et futur potentiel en Équipe de France qui a refusé l’Algérie à un joueur banal sure le banc à Lyon 😳 — Yassine Khaldi Bencheikh🇩🇿🇳🇱 (@Yassine3106) March 17, 2022

En effet, Foot Mercato nous apprend que le capitaine Léo Dubois a bien tenté de remobiliser son partenaire à plusieurs reprises cette saison, sans succès. Dans ces conditions, on peut penser que l’Olympique Lyonnais sera favorable à son départ à un an de la fin de son contrat. Reste à savoir qui s’intéressera au milieu de terrain. Au vu de sa saison, les cadors européens sont à oublier. Tout comme l’équipe de France que le Gone garde tout de même dans un coin de tête à quelques mois de la Coupe du monde. Pour espérer un rebond décisif, Houssem Aouar devra prendre la meilleure décision cet été.