OL ‍: Sans regret, Kumbedi a envoyé balader Paris

Par Eric Bethsy

Considéré comme un jeune talent prometteur à l’Olympique Lyonnais, Saël Kumbedi aurait pu effectuer sa formation au Paris Saint-Germain. Le latéral droit a brièvement fréquenté le club de la capitale, brutalement recalé pendant sa jeunesse.

Etant donné la richesse du vivier, certains talents locaux échappent au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas de Saël Kumbedi qui, après avoir grandi en région parisienne, a effectué une partie de sa formation au Havre avant d’atterrir à l’Olympique Lyonnais. Sans doute une bonne pioche pour le club rhodanien. Le champion de France a pourtant eu l’opportunité de former le latéral droit. L’international U19 tricolore est effectivement passé par l’académie parisienne à l’époque où il évoluait beaucoup plus haut sur le terrain.

⚽️ L'arrière droit de l'OL, Saël Kumedi, se livre sur son parcours dans les colonnes du nouveau numéro de Onze Mondial. ⬇️ https://t.co/CgszVrzCXh — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 22, 2023

« J’ai commencé le foot à Épinay, de U6 à U10, ensuite, j’ai rejoint le PSG, a raconté Saël Kumbedi au magazine Onze Mondial. Mon père me déposait aux entraînements, sinon, mon frère m’accompagnait en transport, car c’était loin. Pour signer au PSG, c’est ma mère qui m’a inscrit pour faire les détections. Et j’ai fait le boulot. À l’époque, j’étais attaquant, mais comme j’aimais bien défendre, ils m’ont mis sur l’aile. Ensuite, mon père m’a dit : "Il faut que tu recules encore". Et je suis devenu latéral. »

Kumbedi n'a pas attendu le PSG

Le problème, c’est que les éducateurs franciliens ont souhaité le faire attendre. « Au PSG, quand tu arrives en U13, le centre de formation doit choisir deux ou trois joueurs de l’association. Je n’ai pas été choisi, mais ils m’ont dit : "Reste encore un an et l’année prochaine, tu intégreras le centre". Moi, j’ai répondu : "Non, soit vous me prenez maintenant, soit je pars". Du coup, je suis allé au Cosmo Taverny durant une saison avant de signer au Havre », s’est souvenu le Lyonnais, qui n’a pas à regretter son parcours.