OL ‍: Sampaoli et Genesio out, Pierre Sage prolongé ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Arrivé pour une courte mission en intérim début décembre, Pierre Sage a séduit l'OL. Vainqueur de deux matchs consécutifs contre Toulouse et Monaco, il a gagné du crédit avant Nantes. Son match d'adieu devrait finalement être la première étape d'une grande aventure.

En football, ce ne sont pas forcément les grands noms qui font les grandes équipes. A l'OL, on commence à le comprendre depuis trois semaines. Après les expériences ratées avec Laurent Blanc et surtout Fabio Grosso, tout va beaucoup mieux avec Pierre Sage. Le directeur du centre de formation était venu pour assurer l'intérim le temps que l'OL trouve un nouvel entraîneur sur le marché. Finalement, en 4 matchs seulement, Sage a fait gagner plus de points à l'OL que ses deux prédécesseurs sur le banc cette saison. Très satisfait de Pierre Sage, l'OL envisage de prolonger son bail sur le banc en 2024 selon L'Equipe.

Génésio et Sampaoli déjà oubliés par l'OL

« Sauf grosse contre-performance ce mercredi soir face à Nantes, l'OL devrait prolonger la mission de son entraîneur intérimaire, Pierre Sage, qui convainc tout le monde en interne comme à l'extérieur. Et ainsi apporter un peu de stabilité au sein du club », écrit le quotidien sportif français dans son article. La stabilité, une notion très importante dans un club en grande difficulté sportive mais surtout en manque de repères. De ce point de vue-là, Pierre Sage rassure tout le monde, en interne comme chez les proches suiveurs du club rhodanien. John Textor l'apprécie beaucoup et l'a nommé directement après une longue discussion avec lui. Matthieu Louis-Jean en est proche tout comme les joueurs.

Sauf grosse contre-performance ce mercredi soir face à Nantes, l'OL devrait prolonger la mission de son entraîneur intérimaire, Pierre Sage, qui convainc tout le monde en interne comme à l'extérieur. Et ainsi apporter un peu de stabilité au sein du club. https://t.co/rsI3sDl9Cn pic.twitter.com/NQeNtKDXyV — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2023

« Le coach nous donne des bases et nous libère. En gagnant ces deux matches et en voyant ce que le staff fait, on est très heureux. On serait contents de continuer avec eux, mais il faut transformer positivement le boulot qui a été fait en gagnant encore, même si ce n'est pas à nous de prendre ces décisions », indique Maxence Caqueret pour résumer l'attachement de ses coéquipiers à Pierre Sage. « Il a la capacité pour gérer ce groupe car je sais ce qu'en disent ceux qui ont travaillé avec lui. Il aborde cette mission sans complexe, avec beaucoup de lucidité sur la valeur relative de l'équipe, et avec la sérénité qui manque au club en ce moment », analyse Raymond Domenech dans L'Equipe.

❤️ 𝑪𝒐𝒖𝒑 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒆𝒖𝒓 𝒕𝒂𝒄𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 💙



🎙️ Les explications du coach @Pierre__Sage en conférence de presse 📝

👉 Empêcher l'ASM d'attaquer

👉 Récupérer plus de ballons

👉 Attaquer la profondeur



⬇️ #CDCTactique pic.twitter.com/7OfFclURfY — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 19, 2023

De quoi faire oublier le recrutement d'un futur coach et notamment les deux pistes du mois de décembre : Bruno Génésio et Jorge Sampaoli. Les contacts avec les deux hommes sont désormais au point mort ou presque. Seul David Friio tentait de pousser pour amener l'Argentin qu'il avait connu à l'OM. Mais, il a du se résoudre à faire confiance à Pierre Sage devant le soutien dont il bénéficie et surtout avec ses résultats à court terme. L'OL, enfin sur la pente ascendante, ne peut se permettre de sacrifier l'impeccable travail de Pierre Sage. Son maintien en Ligue 1 en dépend.