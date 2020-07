OL : Sakho, Gigot, Arboleda, tout se jouera au finish !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais n'a pas avancé ses pions au mercato, mais l'OL a déjà des idées et pourrait les concrétiser au dernier moment.

Avec une finale de la Coupe de la Ligue et un huitième de finale retour de Ligue des champions à jouer, l’Olympique Lyonnais n’a pas réellement de visibilité sur la suite de son année 2020. Une victoire face au PSG pourrait permettre à l’OL d’avoir un ticket européen, tandis qu’une qualification pour le Final 8 de C1 peut donner au club rhodanien de quoi remplir ses caisses. Bien évidemment, Juninho sait que l’avenir est encore flou, et qu’il faudra être patient avant de faire des choix au mercato. C’est une évidence, l’équipe de Rudi Garcia doit être renforcée, mais avec ou sans Europe les possibilités ne seront pas les mêmes, certains joueurs visés n’envisageant pas de rejoindre un club qui ne dispute pas une épreuve continentale. Du côté du directeur sportif de l’Olympique Lyonnais et de Bruno Cheyrou, nouveau patron du recrutement, on a déjà des pistes, mais les supporters devront patienter.

Selon Le Progrès, trois dossiers seraient déjà étudiés afin de venir renforcer la défense centrale de l’Olympique Lyonnais, un vrai point faible depuis des années. « Au rayon des centraux, les pistes mèneraient vers l’étranger, avec par conséquent une arrivée tardive envisagée en fin d’été (Mamadou Sakho de Crystal Palace, Samuel Gigot du Spartak Moscou, Robert Arboleda du FC Sao Paulo ) », précise le quotidien régional. Trois joueurs d'expérience susceptibles d'apporter un plus à la formation de Rudi Garcia. Mais c'est une évidence, avec un mercato tellement atypique, l'OL doit faire preuve de prudence et de patience. Cela tombe bien, ce que que réclame Jean-Michel Aulas.