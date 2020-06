OL : Sakho à Lyon, un énorme écran de fumée ?

Dans : OL.

Il y a une semaine, L’Equipe annonçait que l’Olympique Lyonnais était intéressé par le profil de Mamadou Sakho afin de renforcer sa défense.

On le sait, le club rhodanien vise prioritairement le recrutement d’un défenseur central gaucher cet été. Le but de l’OL est de vendre Marcelo ou Joachim Andersen afin d’associer cette recrue, mystère pour le moment, à Jason Denayer. Le profil de Mamadou Sakho a de quoi plaire puisque l’international français possède une expérience énorme et un caractère qui n’est plus à prouver. Néanmoins, la piste de l’ancien capitaine du PSG pourrait bien être un énorme écran de fumée pour l’OL selon Manu Lonjon, lequel imagine bien Lyon travailler sur un dossier totalement secret en parallèle.

Sakho, une fausse piste lancée par l'OL ?

« Lyon aime bien te sortir un nom sur lequel tout le monde va manger et gratter comme c’est le cas avec Mamadou Sakho. Et pendant ce temps, cela leur laisse le temps de travailler sur d’autres choses. L’Olympique Lyonnais aime bien faire ça. Et nous les premiers (les journalistes), quand on nous donne un nom qui fait du buzz, on gratte forcément pour voir si c’est vrai, etc. Et pendant ce temps, l’OL discute avec d’autres joueurs. C’est souvent leur stratégie » a indiqué le journaliste sur son compte Twitch. Reste maintenant à voir si cette théorie se confirmera dans les prochaines semaines. Pour rappel, Lyon ciblait également Robson Bambu mais le jeune défenseur brésilien a finalement opté pour l’OGC Nice en ce début de semaine. Quant à Mamadou Sakho, il dispose d’un salaire assez énorme pour l’Olympique Lyonnais. Cette saison, il n’a disputé que 8 matchs toutes compétitions confondues à Crystal Palace…