OL ‍: Sage fait un choix fort à Glasgow et s’explique

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Pour le déplacement sur la pelouse des Glasgow Rangers en Ligue Europa, Pierre Sage a concocté une surprise dans son groupe et n’a pas convoqué Tanner Tessmann. L’entraîneur des Gones a justifié ce choix.

L’Olympique Lyonnais s’est parfaitement remis de sa défaite dans les arrêts de jeu contre l’OM il y a dix jours. Les Gones ont depuis enchaîné deux succès, en Ligue Europa contre l’Olympiakos (2-0) puis à Toulouse (1-2) malgré une performance d’ensemble moyenne. Titulaire au Stadium dimanche dernier, le milieu de terrain américain Tanner Tessmann ne fera pas le déplacement en Ecosse pour la deuxième journée de la Ligue Europa. Un choix qui a interpellé les supporters lyonnais. Une surprise, mais l’entraîneur de la formation de l'OL l’a confirmé avant la rencontre face aux Rangers, l’absence de l’ancien joueur de Venise n’est pas liée à un pépin physique mais bien à une décision prise par Pierre Sage.

Sage justifie l’absence de Tessmann face aux Rangers

Tessmann serait-il puni par son coach ? Ce dernier a livré sa version des faits ces dernières heures : «Tanner vit une chose que d’autres ont connue avant lui. Et derrière, ils ont joué, marqué et enchaîné 90 minutes. Donc il n’y a pas forcément un lendemain à ça. L’idée n’est pas d’être dans une logique de répression, mais plutôt de performance. Même un joueur qui fait un mauvais match, même un joueur qui est arrivé en retard, même un joueur qui a montré qu’il n’était pas content, on peut s’attendre à ce qu’il fasse un bon match le suivant et c’est ce qu’on attend», a-t-il affirmé. Remplaçant contre l’Olympiakos la semaine dernière, l’Américain était entré en jeu pour les vingt dernières minutes de la rencontre et avait participé au succès rhodanien au Groupama Stadium. A son retour dans l’effectif, le joueur de 23 ans aura des choses à prouver à son entraîneur.