OL : Sabri Lamouchi peut envoyer son CV à l'OL...

Dans : OL, Rennes, Ligue 1.

Natif de Lyon, Sabri Lamouchi n'a jamais porté le maillot de l'Olympique Lyonnais, mais l'ancien joueur avoue sans problème que ses premières émotions de supporter l'ont été pour l'OL. Ce dimanche, celui qui est devenu entraîneur du Stade Rennais ne fera cependant aucun cadeau à Lyon avec son équipe. Mais dans Le Progrès, Sabri Lamouchi avoue toute son admiration pour l'Olympique Lyonnais et le travail mené par Jean-Michel Aulas. Une belle déclaration d'amour de la part du coach breton.

« J’ai découvert le nouveau stade lors du dernier OL-PSG, c’est grandiose. Avec du recul, et quand on parle de l’OL, on ne peut pas faire le supporter blasé. Pour l’instant, il y a le grand Paris. Monaco est la propriété des Russes. Mais la construction de ce stade a été un pari courageux, ambitieux et justifié. Ça portera ses fruits. La constance de l’OL c’est sa force. Et sa force c’est aussi son patron Jean-Michel Aulas qui a toujours eu la bonne vision, ce stade en atteste. Lyon peut être fier, avoue Sabri Lamouchi, qui ne masque pas sa passion lyonnaise. C’est l’endroit où je suis né et où j’ai grandi. Mes premières sorties, je les ai faites au stade de Gerland en tant que supporter. L’OL était en D2, il y avait Kabongo, Orts, Priou le rhinocéros. Et moi je jouais à la Duchère, au Cascol, et je me souviens de Bruno Ngotty, Rémi Garde, Bruno Genesio. Et à l’époque, c’était trop difficile pour moi d’envisager de signer à l’OL. »