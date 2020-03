OL : Sa femme fait le clown, Thiago Mendes viré du groupe !

Dans : OL.

L'épouse de Thiago Mendes a probablement coûté à ce dernier une place dans le groupe de Lyon pour le derby face à l'ASSE. Il y a du divorce dans l'air entre l'ancien lillois et le club.

L’Olympique Lyonnais a communiqué samedi soir un groupe de 20 joueurs pour disputer le très attendu derby qui se jouera ce dimanche soir au Groupama Stadium. Et dans le collectif retenu par Rudi Garcia face à l’AS Saint-Etienne, nulle trace de Thiago Mendes, le milieu de terrain n’étant pourtant ni malade, ni blessé. Et forcément, même si l’OL n’a pas officiellement communiqué sur ce sujet, il s’agit très probablement d’une sanction suite à la provocation un peu stupide de l’épouse de Thiago Mendes après l’exploit de Lyon contre la Juventus. Visiblement mécontente du statut actuel de son footballeur de mari, remplaçant en Ligue des champions, cette dernière avait diffusé via les réseaux sociaux une photo d’elle grimée en clown. De quoi évidemment agacer Jean-Michel Aulas, lequel avait annoncé vouloir poursuivre ceux qui nuisaient volontairement à l’Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux.

Afin de faire comprendre à l’épouse de Thiago Mendes, laquelle avait déjà fait parler d’elle en diffusant des images des soirées auxquelles elle participait avec le milieu de terrain, qu’il ne fallait pas tout se permettre, le joueur recruté au dernier mercato pour 22ME à Lille a donc été mis au repos pour ce week-end. De quoi forcément envisager des relations houleuses entre l’Olympique Lyonnais et Thiago Mendes, lequel a encore 3 ans de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas. Sportivement, son départ ne serait pas une énorme perte pour l’OL, le milieu brésilien n’étant depuis plusieurs mois que l’ombre de celui qui avait illuminé le jeu lillois, mais forcément le club rhodanien voudra éviter un clash aussi rapide.