L1 : Rudi Garcia sans club, son incroyable discours

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ de l’OL à la fin du mois de juin, Rudi Garcia commentera la Ligue des Champions sur Canal + cette saison.

L’ancien coach de Lyon et de Marseille n’était pourtant pas dans l’optique de cesser son activité d’entraîneur. Mais visiblement, les propositions ne sont pas arrivées aussi nombreuses que l’espérait Rudi Garcia pour rebondir après son expérience à l’Olympique Lyonnais. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, celui qui a également officié sur le banc de l’AS Roma a rétabli la vérité en expliquant qu’il avait reçu de très nombreuses offres, mais qu’il se montrait désormais extrêmement exigeant. Rudi Garcia explique par exemple qu’il ne voulait pas entendre parler de clubs non-qualifiés pour la Ligue des Champions…

Rudi Garcia est « devenu exigeant » après l'OL

« Commenter la Ligue des Champions sur Canal +, c’est un moyen de rester en contact avec le plus haut niveau du football européen. Ce sera une belle expérience, mais j‘espère que cela ne durera pas longtemps car je veux revenir sur un banc. J’ai fait ce choix même si j’avais beaucoup de propositions. Certaines propositions étaient intéressantes financièrement, mais pas vraiment sportivement. J’attends un projet en Angleterre ou en Espagne, ce sont mes priorités même si je ne ferme pas la porte à l’Italie et à la France. La Fiorentina (son nom y a été évoqué cet été) ? Beaucoup de clubs se sont intéressés à moi, mais je n’étais pas intéressé pour aller dans une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions ou qui ne peut pas l’atteindre. Ce n’est pas dans mes plans. Je suis devenu exigeant » a reconnu Rudi Garcia, dont le discours ne manquera pas de faire bondir certains supporters de l’OL et de l’OM, qui ont gardé un très mauvais souvenir de Rudi Garcia…