OL : Rudi Garcia ne sera pas viré avant la fin de saison

Dans : OL.

Compte tenu du passage à vide de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia est évidemment encore plus ciblé par le tribunal des réseaux sociaux. Cependant, l'entraîneur de l'OL ne craint rien à court terme.

Candidat au titre de champion de France il y a seulement quelques semaines, l’Olympique Lyonnais a reculé dans la hiérarchie et après son nul à Lens, l’OL pointe à 5 points du leader Lille, et a surtout quitté le podium de la Ligue 1. Avec seulement deux points pris en trois matchs, l’équipe de Rudi Garcia cale au pire moment, puisque Lille, le PSG et surtout l’AS Monaco carburent dans le même temps à plein régime. En quête d’un ticket de Ligue des champions, dont on connaît la valeur financière, Jean-Michel Aulas a fermement soutenu son entraîneur, mais le président de Lyon sait également que son club a besoin presque impérativement de jouer la prochaine C1. Alors, l’hypothèse d’un départ immédiat de Rudi Garcia, sous contrat jusqu’au 30 juin, a été évoquée, l’idée étant de secouer le cocotier afin de relancer Anthony Lopes et ses coéquipiers. Une idée qui a évidemment reçu le soutien de supporters lyonnais sur Twitter.

Cette solution n’est cependant pas du tout à l’ordre du jour. Comme l’a expliqué David Barbet, dans un live, Rudi Garcia est et restera sur le banc de l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de l’actuelle saison. Si l’avenir de l’ancien coach de l’OM à l’OL est loin d’être assuré, il est hors de question d’envisager une mise au placard du coach aussi près de la fin de saison. Pour la suite, l’insider explique que Jean-Michel Aulas et Juninho réfléchissent encore à ce qu’ils feront, même si la tendance n’est pas à une prolongation de contrat pour Rudi Garcia. Ce dernier a encore sept matchs de Ligue 1 pour inverser les choses.