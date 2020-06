OL : Rudi Garcia fait une victime de plus à Lyon

Dans : OL.

Depuis plusieurs années maintenant, Rudi Garcia a une réputation assez peu flatteuse dans ses différents clubs.

Que ce soit à Rome ou à l’Olympique de Marseille, le technicien français n’a pas hésité à faire le ménage dans les staffs techniques afin de placer ses hommes. Un constat qui ne s’était pas vraiment vérifié à Lyon, où il n’a signé qu’en octobre dernier. Mais visiblement, Rudi Garcia a profité de l’arrêt forcé des compétitions en raison de la crise du coronavirus pour aménager le staff technique de l’OL à sa sauce. Et tandis que de nombreux supporters rhodaniens lui reprochent en partie le départ de Grégory Coupet, un nouveau membre historique du staff de l’OL va quitter le groupe professionnel, selon Radio Scoop.

Il s’agit d’Antonin Da Fonseca, comme expliqué par le journaliste Gaël Berger. « Le préparateur physique, Antonin Da Fonseca, ne fera plus partie du staff de l’équipe professionnelle cette saison. Il restera au club, dans une autre fonction » a indiqué l’informateur sur l’Olympique Lyonnais. Un nouveau coup de la part de Rudi Garcia qui prouve l’influence grandissante de l’ancien coach de Marseille au sein du club lyonnais… ce qui ne manquera pas d’inquiéter les supporters lyonnais. Car au sein de la communauté OL sur les réseaux sociaux, on redoute que Rudi Garcia n'obtienne un pouvoir important à Lyon, notamment en ce qui concerne le mercato. On sait que l’entraîneur tricolore avait été l’homme fort du mercato de Marseille pendant plus de deux ans… pour le résultat que l’on connaît. D’où l’inquiétude, légitime ou non selon l’avis de chacun, des supporters de l’Olympique Lyonnais.