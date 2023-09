L'Italie prévient l'OL, Grosso ne laissera rien passer

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Attendu à Lyon ce vendredi, Fabio Grosso va prendre la succession de Laurent Blanc à la tête de l’Olympique Lyonnais avec l’objectif de relancer tout un club. Une mission que l’entraîneur italien peut réussir, d’après des spécialistes qui l’ont suivi en Italie.

John Textor a enfin trouvé son bonheur. Après avoir essuyé deux échecs dans les dossiers Graham Potter et Oliver Glasner, le propriétaire américain de l’OL tient enfin le successeur de Laurent Blanc. Il s’agit de Fabio Grosso, qui a finalement coiffé Gennaro Gattuso sur la ligne, alors que l’ancien coach du Milan AC était pourtant tout proche de Lyon. Mais si le héros de la Coupe du Monde 2006 a su faire la différence face à son ancien coéquipier, c’est parce qu’il cochait toutes les cases définies par la direction sportive de Lyon.

Parlant français, ayant évolué à l’OL entre 2007 et 2009, proposant un jeu offensif avec des idées modernes, Grosso a vite fait l’unanimité au coeur du Groupama Stadium. Pisté par Sampdoria mais aussi par l’OM, sachant que Pablo Longoria le voulait pour prendre la suite d’Igor Tudor l’été dernier, le technicien de 45 ans va donc poursuivre sa carrière de coach chez les Gones. Attendu vendredi à Lyon, où il assistera à la rencontre contre Le Havre depuis les tribunes dimanche soir, l’Italien signera un contrat de deux ans en début de semaine prochaine.

« Grosso peut réussir à Lyon »

Fabio #Grosso va donc devenir le nouvel entraîneur de l'#OL dans les prochaines heures. De son profil à ses idées, de son style à sa personnalité : présentation et témoignages sur @Eurosport_FR https://t.co/OD2j0OffVC — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 14, 2023

Libre depuis qu’il a quitté Frosinone en fin de saison dernière après avoir fait monter le club en Serie A, Grosso va avoir une grosse pression, sachant qu’il va devoir sortir l’OL de la crise tout en visant de nouveau le haut du classement afin de ramener Lyon en Europe. Un beau défi que Grosso peut relever sans problème, d’après Andrea Campioni, qui rappelle que le technicien a aussi de la poigne quand il le faut. « Grosso peut réussir à Lyon. Ce n'est pas un saut dans le vide, il connaît la ville et le club, c'est un avantage. Pour moi, ce choix a un sens et une logique. Je suis certain qu'il peut réussir là-bas malgré le contexte actuel et le début de saison difficile. À Frosinone, il a laissé un excellent souvenir avec une promotion amplement méritée. C'était plaisant de voir jouer cette équipe, personne ne pouvait s'ennuyer. Ce n'est pas un 'yes man'. Grosso est un entraîneur qui a ses idées et qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense », a lancé, sur Eurosport, le journaliste basé à Frosinone, qui espère que le pari de l’OL sera gagnant avec Grosso, car sinon, Textor n’aura plus beaucoup d’autres cartes à abattre pour éviter le naufrage lyonnais…