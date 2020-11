OL : Rudi Garcia c'est l'anti Claude Puel à Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais revient très fort vers le podium, et l'OL peut frapper un double coup dimanche puisque le club de JM Aulas a l'occasion d'enchaîner une troisième victoire de rang et d'en plus gagner le derby. De quoi laisser Rudi Garcia tranquille.

Rudi Garcia a beau avoir emmené l’Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des champions, ce qui n’est pas une mince affaire comme on peut le voir cette saison, une frange non négligeable de supporters de l’OL continue à taper sur leur entraîneur accusé de tous les maux. Pourtant en Ligue 1 aussi, Lyon revient très fort après avoir digéré un mercato très agité. A quelques jours du toujours très attendu contre l’AS Saint-Etienne, qui se jouera hélas dans un Groupama Stadium totalement vide, Sidney Govou estime qu’il est difficile de toujours cogner sur Rudi Garcia, alors que ce dernier n’a pas les pleins pouvoirs, à l’inverse d’un Claude Puel à l’ASSE.

S’exprimant dans Le Progrès, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, qui n’a jamais perdu un derby face aux Verts, estime qu’il est tout de même difficile de toujours s’en prendre à l’entraîneur lyonnais. « Rudi Garcia ? Le problème, c’est qu’il est arrivé dans un contexte très compliqué à l’OL. Depuis Rémi Garde, c’est dur d’exister dans ce contexte. Vous avez tellement de décideurs ou pseudo-décideurs. Le recrutement par exemple, ce n’est pas lui qui le fait. J’ai du mal à le juger. Je vois ce qu’il a fait de bien à Marseille, de moins bien quand on lui a donné les rênes pour recruter (…) Il est quand même en train de tirer le meilleur de son équipe depuis quelques matchs, ce qui me fait dire que c’est un bon technicien. C’est très dur de juger un entraîneur à qui on ne donne pas les pleins pouvoirs », fait remarquer, dans le quotidien régional, un Sidney Govou, qui pense que l’Olympique Lyonnais s’imposer dimanche face à l’AS Saint-Etienne.