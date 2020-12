OL : Rudi Garcia a trouvé les bons réglages, miracle à Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais va mieux, nettement mieux même. Après la victoire face à Reims, l'OL s'installe sur le podium de la Ligue 1 et Rudi Garcia calme les critiques.

De retour du Final 8, où l’Olympique Lyonnais a brillé, Rudi Garcia a bien compris que les critiques ne l’abandonneraient pas aussi vite que cela. Et le début de saison médiocre de l’OL a relancé les Cassandre du football, lesquels annonçaient la crise à venir pour le club de Jean-Michel Aulas et le limogeage rapide du technicien français. Mais comme Rudi Garcia l’avait annoncé, Lyon a retrouvé un énorme rythme après la fin du mercato, le coach rhodanien étant persuadé que ses joueurs avaient été perturbés par cette très longue période des transferts. Désormais, l’OL enchaîne les bons résultats et n’a plus perdu depuis plus de deux mois. Pour Sidney Govou, toutes les pièces du puzzle sont désormais en place et l’entraîneur lyonnais a réussi son challenge de souder son collectif.

Dans Le Progrès, l’ancien attaquant se réjouit de voir l’Olympique Lyonnais retrouver des couleurs. « J’ai aimé la façon de jouer de l’OL. Il y a eu une vraie force collective. On a vu un match maîtrisé. On pensait que Lyon avait du mal à jouer face à un bloc bas bien organisé. Or, l’OL a su trouver les arguments pour déjouer cette organisation. Les Lyonnais ont concédé très peu d’occasions. Et le milieu a été très performant, complémentaire (...) On voit aussi que dans sa gestion, Rudi Garcia s’efforce d’impliquer tout le monde. J’ai senti une vraie relation collective, des vrais schémas de jeu. Et quand cette équipe joue de façon collective, ça devient très intéressant », explique, dans sa chronique, le consultant du Progrès et de Canal+ Sport.