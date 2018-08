OL : Ruben Dias n'est plus le seul joueur ciblé par l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après la fin des espoirs sur l'éventuelle signature de Yerry Mina, parti à Everton, l'Olympique Lyonnais semblait avoir fait de Ruben Dias, le défenseur international portugais de Benfica son unique objectif d'ici la fin du mercato. Mais le club de Lisbonne est très très gourmand pour son défenseur central, et forcément du côté de l'OL on réfléchit avant de signer le chèque de 45ME exigé par le président de Benfica. Alors, ce dimanche, se confiant dans Le Progrès, Bruno Genesio admet que malgré l'énorme intérêt pour Ruben Dias, dont il a fait ouvertement sa piste numéro 1, l'OL doit prévoir d'autres solutions.

Et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais de faire le portait-robot du défenseur tant convoité. « On suit quelques joueurs, il y a plusieurs possibilités. On souhaite un joueur capable de relancer, de bien défendre et de gérer la profondeur, car la plupart du temps on va dominer en championnat », confie Bruno Genesio, déterminé à renforcer son secteur défensif et pas de n'importe quelle manière. L'OL a désormais un peu moins de trois semaines pour dénicher l'heureux élu.