OL : Riolo voit Fekir à la rue et l'OL à la ramasse

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche soir, l’OL a concédé une deuxième défaite de rang en Ligue 1 face à l’AS Monaco, une semaine après avoir été battu par les Girondins de Bordeaux. Une mauvaise série qui a éjecté l’équipe de Bruno Genesio du podium… et qui met en avant quelques problèmes dans l’équipe rhodanienne. La baisse de forme de Nabil Fekir, par exemple. Déjà critiqué par certains observateurs après la victoire contre le PSG, le capitaine rhodanien n’a pas brillé en Principauté. C’est sur ce point que Daniel Riolo a insisté dans l’After Foot sur RMC.

« La victoire de Lyon contre le PSG a fait énormément de bruit. Mais peu de gens se sont attardés sur les circonstances du match… C’était un souvenir exceptionnel pour les supporters, mais ce match aurait pu se finir à 1-1 sans une boulette monumentale de Kurzawa et un geste dingue de Depay. Mais au fond, cela fait quelques semaines que Fekir n’est pas au top et le jeu de Lyon passe par lui. Celui qui tenait le jeu, c’est lui. Mariano est efficace, Traoré est plutôt bon… Mais celui qui doit tenir le jeu, c’est évidemment Fekir. Et en ce moment, il est en dessous. Mine de rien, l’OL n’est pas dans une bonne période » a lancé le polémiste, convaincu que l’OL est dépendant de la forme de son capitaine et que cela pèsera lourd dans la course au podium...