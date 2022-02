OL : Riolo tombe sur Duluc, le détracteur n°1 de Peter Bosz

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Quelques jours après sa victoire contre l’OM en match en retard, l’OL est retombé dans ses travers en s’inclinant à Monaco ce samedi.

Critiqué ces dernières semaines, Peter Bosz avait gagné un peu de temps et de crédit après le match face à l’Olympique de Marseille mardi soir. A la mi-temps de l’Olympico, l’entraîneur néerlandais avait su trouver les mots pour remobiliser son équipe. Son changement tactique avec un passage en 4-4-2 avait également été déterminant pour renverser un Marseille totalement dominateur en première mi-temps. L’espoir était ainsi de retour avant le déplacement à Monaco mais Peter Bosz a donné l’impression de ne pas avoir appris de ses erreurs en alignant le même système de jeu que face à Marseille. Les conséquences ont été immédiates avec deux buts de l’ASM dans le premier quart d’heure et une défaite logique à Louis II.

Vincent Duluc sans pitié avec Peter Bosz

Depuis le début de saison, c’est vrai, je ne crois pas beaucoup à Peter Bosz. Trop d’écart entre le discours et le jeu.



J’ai eu tort d’avoir pensé, cette semaine, qu’il pouvait s’en sortir.



Il a lui-même brisé l’élan avec une composition d’équipe incompréhensible. — vincent duluc (@vincentduluc) February 6, 2022

Suiveur attentif de l’OL depuis des années, Vincent Duluc a exprimé ses regrets et sa frustration au sujet des choix de Peter Bosz. « Depuis le début de saison, c’est vrai, je ne crois pas beaucoup à Peter Bosz. Trop d’écart entre le discours et le jeu. J’ai eu tort d’avoir pensé, cette semaine, qu’il pouvait s’en sortir. Il a lui-même brisé l’élan avec une composition d’équipe incompréhensible » a publié le journaliste sur son compte Twitter. Des critiques envers Peter Bosz qui ont énormément fait réagir du côté des consultants de l’After Foot. Thibaud Leplat a été le premier à dégainer. « Malheureusement il ne s’agit pas de croire ou de ne pas croire, il s’agit de décrire le plus fidèlement possible et (peut-être) de comprendre » a riposté le journaliste de l’After Foot.

Mais c’est Daniel Riolo qui a réagi avec le plus d’hostilité envers Vincent Duluc en rappelant que jamais le journaliste de L’Equipe n’avait été aussi critique avec un certain Bruno Genesio, lequel a constamment été défendu par le quotidien national selon Daniel Riolo. « Et on l’a surtout jamais entendu à ce point prendre parti. Pour Genesio il était sûr que ça marcherait non ? » a publié Daniel Riolo. Un tweet auquel Vincent Duluc a répondu avec une part d’ironie, mais pas seulement. « Je suis sûr que si Bosz pouvait être aussi mauvais que Genesio (2e, 4e, 3e, 3e), les supporters de l’OL ne lui en voudraient pas ». Un clash entre des journalistes dont les visions sont totalement opposées au sujet de Peter Bosz et des entraîneurs étrangers et français en général…