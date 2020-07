OL : Riolo préfère Juninho aux « chouineurs parisiens »

Dans : OL.

Juninho s’est brusquement invité dans l’actualité avec sa longue interview accordée au Guardian.

Le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais est revenu en longueur sur la situation économique, sanitaire et politique de son pays, le Brésil. Et au détour de cette interview, le dirigeant lyonnais a lâché une phrase ayant énormément fait réagir sur un certain Neymar en déclarant notamment que l'ancien Barcelonais était venu au PSG « à cause de l’argent » et qu’il était désormais l’heure que le Brésilien « montre de la gratitude » envers le champion de France en titre. Des propos qui ont fait bouillonner Leonardo. Mais selon Daniel Riolo, l’interview dans son intégralité démontre le niveau intellectuel très élevé de Juninho.

« ITW de Juninho… Uffff gros niveau. Sacrée personnalité. On découvre rien, mais c’est la classe. Et pas la peine de chouiner les Parisiens. Juste reconnaître quand une personne est au-dessus ! Au-dessus de Léo ? Bah non, j’ai pas dit ça… Au-dessus, genre pointure, genre intelligent… » a publié le journaliste de RMC sur son compte Twitter. Une publication qui ne surprendra pas vraiment les habitués de l’After Foot puisque Daniel Riolo a souvent complimenté Juninho pour ses capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Et s’il semble avoir encore beaucoup à apprendre pour devenir un excellent directeur sportif de club, il est clair que Juninho n’a pas de conseil à recevoir en ce qui concerne la communication et les analyses politiques et économiques. Ce que Daniel Riolo, en chroniqueur exigeant qu’il est depuis des années, apprécie grandement.