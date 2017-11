OL : Riolo l'annonce, il n'y a pas de Fekir-dépendance à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Privé de Nabil Fekir, Lyon a assuré le spectacle dimanche en claquant cinq buts à l’OGC Nice à l’Allianz Riviera. De quoi calmer les consultants qui parlaient de Fekir-dépendance…

Parmi ces consultants, Daniel Riolo n’avait pas été le dernier à être « consterné » par le niveau de l’Olympique Lyonnais sans son capitaine face à Montpellier il y a une semaine au Groupama Stadium. Cette fois, les hommes de Bruno Génésio ont assuré le spectacle même sans l’international français grâce à des prestations de haute volée des joueurs offensifs tels que Memphis, Cornet ou Aouar. Sur son blog, le journaliste de RMC a avoué que la Fekir-dépendance n’était pas si présente que ça à Lyon.

Lyon est deuxième de Ligue 1, « tout est normal » selon Riolo

« On a beaucoup parlé de la « Fekir dépendance », mais on se trompe. Quand il est là, c’est bien. Mais sans lui, l’OL a, par exemple, également gagné à Troyes sur ce score de 5-0. Mettre à nouveau un score aussi net, cette fois, à Nice, ça a du sens. Lyon est une grosse équipe de notre championnat et va disputer la 2e place à Monaco. Quoi de neuf ? Quoi d’étonnant ? Tout est normal et tout va bien » a lancé Daniel Riolo, qui estime Lyon mieux armé et plus complet que Monaco et Marseille pour gratter la place de dauphin du Paris Saint-Germain. En milieu de semaine, l’équipe de Bruno Génésio aura l’occasion d’accentuer son avance à la 2e place du classement à l’occasion de la réception de Lille pendant que l’ASM et l’OM seront en déplacement.