OL : Riolo est épaté par ce double choix génial d'Aulas !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

C’est officiel depuis samedi soir : Juninho et Sylvinho vont débarquer à Lyon afin d’occuper respectivement les rôles de directeur sportif et d’entraîneur. Une petite révolution va se mettre en place dans la capitale des Gaules, avec une nouvelle organisation sportive mais également une nouvelle culture. Tout cela emballe Daniel Riolo, qui réclamait du changement depuis des années à l’Olympique Lyonnais, et qui est tout heureux de voir que le président Jean-Michel Aulas a enfin suivi ses conseils. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a ainsi confié qu’il était impatient de voir à l’œuvre les deux Brésiliens de l’OL. Et il promet d’être indulgent avec eux la saison prochaine…

« Tout est en train de se dérouler comme je l’espérais à Lyon. Cela faisait pas mal de temps que je demandais à Jean-Michel Aulas d’être plus lucide, de prendre du recul et d’amener du sang frais. Alors oui c’est vrai, à un moment je disais qu’il serait bien de prendre un grand nom sur la scène internationale. A ce titre, Sylvinho n’est pas un mec connu donc de ce côté-là, le grand nom n’est pas venu. Mais cela ne m’embête pas et je n’ai pas envie de comprendre les gens qui sont septiques dans les médias. Ce métier d’entraîneur est tellement particulier… On a tout vu, dont des anciens joueurs réussir dès leur première expérience comme Zidane, Blanc ou Deschamps. Il faut bien se lancer. Si dès la première année il cartonne, tant mieux pour lui. Mais s’il faut du temps à ce duo, très bien, on verra bien. Aulas laisse les clés à Juninho, c’est une bonne chose à mon sens » a confié Daniel Riolo, pour qui Jean-Michel Aulas a eu tout bon en nommant Juninho et Sylvinho à la tête de l’OL.