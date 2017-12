OL : Ridicule et manque d’honneur, Aulas découpe tout le monde

Dans : OL, Coupe de la Ligue, Coupe.

C’est avec une équipe largement remaniée que l’Olympique Lyonnais s’est lourdement incliné à Montpellier, ce mercredi soir lors de son entrée en Coupe de la Ligue. Une compétition qui ne réussit décidément pas aux Rhodaniens. Même si cette rencontre avait lieu au cœur d’un calendrier surchargé, ce lourd revers a fortement déplu au président Jean-Michel Aulas, dans le résultat comme dans la manière. Les mots du dirigeant rhodanien ont été durs au micro de Radio Scoop.

« Oui, je suis très déçu. On n'avait pas la composition d'équipe, ni peut-être la tête à jouer ce match. Montpellier ne nous a pas ridiculisé mais presque ! Quand on a de l'honneur et l'envie de participer à toutes les compétitions, ça fait très mal. Montpellier a mérité sa qualification et a surclassé Lyon. Certains joueurs ont raté l'occasion de se montrer, dans un match qu'on avait bien débuté. Sur certains moments, il y avait un faible niveau technique et tactique, donc on a ce qu'on mérite. Perdre un match, ça peut arriver, mais le perdre de cette manière, ça fait beaucoup de peine. Je pense aux quelques dizaines de supporters qui ont fait le déplacement, ils sont très déçus, surtout que dans cette compétition, il suffit de gagner trois matchs pour aller en finale. C'est un gros couac », a reconnu sans détour un JMA qui n’a cherché aucune excuse à son équipe et son entraineur, à qui il avait explicitement demandé une qualification malgré le turn-over. Pour le coup, c’est nettement raté.