OL : Ribéry, Sarabia, Martial, Lyon affole le buzzer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Sur le point d’enregistrer la signature de Jérome Boateng, ce qui reste tout de même une très belle prise pour un club de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est activé dans cette dernière journée du mercato.

Preuve que la sérénité ne déborde pas forcément du côté lyonnais. Ainsi, L’Equipe dévoile que des pistes osées ont été tentées en désespoir de cause. C’était le cas avec Pablo Sarabia, qui est poussé dehors par le PSG et n’avait toujours pas trouvé de porte de sortie. Résultat, l’OL s’est positionné et a reçu un retour très positif de la part du joueur espagnol, qui était tenté par l’idée de rejoindre Lyon. Les discussions ont débuté entre les dirigeants des deux camps, mais le Paris SG a préféré y mettre un terme, Sarabia pouvant servir de poids dans les négociations pour faire venir Nuno Mendes. Et c’est en effet vers le Sporting Portugal que se dirige l’ailier parisien à l’heure actuelle.

Autre plan tenté par l’OL ces dernières heures, celui menant à Franck Ribéry, qui se retrouve sans club depuis la fin de son engagement à la Fiorentina. Mais Juninho n’a pas réellement rouvert le dossier d’un joueur qu’il apprécie, mais qui a tout de même 38 ans au compteur. Enfin, l’idée d’un prêt d’Anthony Martial a aussi été évoquée, puisque l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United va mettre encore plus profondément sur le banc l’ancien lyonnais. Mais le Français n’a pas voulu revenir à Lyon, mettant ainsi fin à cette piste qui aurait pu faire du bien à tout le monde. Mais ce ne sera donc pas le cas, ni pour Martial ni pour Ribéry, ni pour Sarabia, et l'OL risque bien de terminer cette dernière journée avec un défenseur central, certes de renom, comme seul renfort.