OL : Révolution au mercato, Slimani sur le départ

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que la fermeture du mercato hivernal approche à grands pas, l’Olympique Lyonnais s'active dans tous les sens pour renforcer son effectif tout en allégeant sa masse salariale, avec notamment le futur départ d’Islam Slimani.

Jusqu’à maintenant, le marché des transferts était un long fleuve tranquille pour l’OL. Mais depuis quelques jours, la direction lyonnaise est plus qu’active. Entre le probable départ de Bruno Guimaraes à Newcastle et la possible arrivée de Romain Faivre (Brest), Jean-Michel Aulas ne sait plus où donner de la tête. En attendant de connaître le dénouement de ces deux dossiers majeurs, Lyon continue de dégraisser son effectif. Suite au départ de Marcelo, qui va poursuivre sa carrière du côté de Bordeaux, les Gones vont enregistrer un autre départ. Puisqu’Islam Slimani va lui aussi faire ses valises avant la fin de ce mois de janvier. Pas vraiment dans les plans de Peter Bosz depuis le début de la saison, l'international algérien cherchait une porte de sortie durant ce mercato. Et l’attaquant de 33 ans a trouvé son bonheur au Portugal.

🚨 Islam Slimani est en route pour rejoindre le Sporting !



L’attaquant algérien va être prêté par l’OL au Sporting jusqu’à Juin 2023 pour remplacer numériquement Tiago Tomas en partance pour Stuttgart !

[@abolapt] #SportingCP pic.twitter.com/VhSxi9kWwz — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) January 27, 2022

En effet, selon les informations du quotidien portugais A Bola, l’ancien buteur de Monaco va très probablement retourner au Sporting CP. En quête d’un renfort offensif pour la deuxième partie de saison afin de compenser le départ de Tiago Tomás à Stuttgart, Ruben Amorim a réussi à convaincre Slimani. Ce dernier sera prêté par Lyon au Sporting jusqu’à la fin de la saison 2022-2023, soit pendant un an et demi. Durant tout ce temps-là, celui qui a vécu une CAN compliquée avec son équipe d’Algérie va tenter de relancer sa carrière, là où elle avait décollé entre 2013 et 2016. C’est effectivement à Lisbonne que Slimani a intégré la caste des bons attaquants, jusqu’à être transféré contre un chèque de 31 millions d’euros à Leicester. Sauf que depuis son départ du Portugal, Slimani a bien eu du mal à retrouver son meilleur niveau, notamment à Lyon, où il ne laissera pas un grand souvenir auprès des supporters…