OL : Réunion d'urgence à Lyon pour ce dossier très chaud du mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a assisté dimanche à Moscou à la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde, mais le président de l'Olympique Lyonnais va rentrer dare-dare dans la capitale des Gaules afin d'avancer sur le mercato de son club. C'est ainsi que, selon Le Progrès, Jean-Michel Aulas aura une réunion ce lundi afin de parler du cas Marcelo, le défenseur brésilien recruté l'été dernier à Besiktas pour 7ME.

Car si ce dernier se plait bien à Lyon et sa famille aussi, l'offre venue de West Ham la semaine passée a changé la donne. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, si on a compris que le salaire proposé par le club anglais pourrait faire tourner la tête du joueur brésilien, l'offre financière du club londonien pour se l'offrir était clairement du genre à faire réfléchir. « En le revendant avec une grosse plus value (les medias anglais évoquent une offre de 18 millions d’euros alors que le défenseur a été acheté 7 millions), l’OL ferait après tout une bonne affaire financière, surtout pour un joueur trentenaire », fait remarquer le quotidien régional. Une décision devrait donc intervenir dans les prochaines heures concernant l'avenir de Marcelo et en découlera également un choix sur son possible remplaçant, l'OL ayant déjà des contacts. Mais c'est une autre histoire....