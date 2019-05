OL : Remplaçant à Lyon, il affole la Premier League !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Remplaçant à l’Olympique Lyonnais en cette fin de saison, Bertrand Traoré est un joueur qui a une cote folle en Europe.

Et en attendant de voir si Sylvinho compte faire de lui un titulaire en puissance, le Burkinabé risque d’avoir quelques conversations agitées avec ses représentants. En effet, Foot Mercato affirme que l’attaquant lyonnais dispose de plusieurs intérêts très concrets en Premier League. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont les cadors du championnat anglais qui s’arrachent le n°10 de l’Olympique Lyonnais.

Effectivement, Arsenal et Liverpool sont notamment très intéressés par le profil du virevoltant ailier des Gones. En plus des deux géants anglais, Leicester et Everton sont également à l’affût et rêvent de rafler la mise. Mais pour quelle somme ? A ce sujet, c’est le grand mystère. Car à ce jour, aucun prix n’a filtré et il est difficile de connaître les exigences de Jean-Michel Aulas dans ce dossier. A n’en pas douter, le président de l’Olympique Lyonnais saura faire monter les enchères afin de réaliser une belle plus-value avec un élément acheté pour 10 ME en provenance de Chelsea il y a deux ans. A condition évidemment de convaincre le principal intéressé, lequel donnerait toujours sa préférence à l'Olympique Lyonnais. Mais pour cela, encore faudrait-il qu'il ait quelques garanties sportives.