OL ‍: Relégation en Ligue 2, Textor fait trembler Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après l’avoir reporté à plusieurs reprises, Eagle Football Group a enfin publié ses comptes dans un communiqué de presse peu rassurant quant à la situation financière du groupe de John Textor.

Depuis le rachat de l’Olympique Lyonnais par John Textor, la situation financière du club rhodanien a souvent été un sujet de préoccupation pour les supporters. L’angoisse est présente à chaque mercato et l’été dernier, de gros doutes se sont posés notamment lorsque le président du FC Metz a publiquement révélé les paiements de retard pour le transfert de Georges Mikautadze. Certains fournisseurs se sont également plaints en ce sens, des révélations peu rassurantes, tout comme la publication des comptes par Eagle Football Group en cette fin de semaine.

Eagle Football pond un communiqué alarmant

Si le groupe détenu par John Textor dévoile que le produit de ses activités est monté à 361 millions d’euros, soit une augmentation de 25 %, le communiqué révèle aussi que Eagle a une stratégie claire de rationalisation de ses charges d’exploitation, qui pourrait déboucher sur un plan de départs volontaires mais pas uniquement. « L’apport de 75 ME d’ici fin décembre sous forme de capitaux propres et/ou de produits de cessions de joueurs détenus par des clubs du groupe et l’apport d’un montant maximal de 40M€ provenant de la cession prévue de sa participation dans Crystal Palace » sont prévus pour renflouer les caisses.

🚨 Eagle Football Group: ❌



Les commissaires aux comptes du groupe envisagent d’émettre une impossibilité de certifier sur les comptes sociaux et consolidés d’Eagle Football Group. pic.twitter.com/mA9xmx3ft7 — Le chercheur d’opportunités (@chercheur____) November 7, 2024

Seulement, que se passera-t-il si John Textor ne parvient pas à vendre les joueurs comme il le prévoit, ou si la vente de ses parts de Crystal Palace venait à capoter ? « Bien que le groupe estime qu’il est probable que tout ou partie de ces opérations de financement soient menées à leur terme, tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d’exploitation de la société et de ses filiales » indique le groupe Eagle Football dans son communiqué officiel, avant de conclure en expliquant que « les commissaires aux comptes envisagent d’émettre une impossibilité de certifier sur les comptes sociaux et consolidés ».

Dans un monde normal, la DNCG prononce la relégation administrative de l'OL en L2 cet hiver vu l'état financier du club (et de la structure la détenant) — Romain Molina (@Romain_Molina) November 7, 2024

Pas vraiment de quoi rassurer les supporters sur la santé financière d’Eagle, et ce n'est pas Romain Molina qui va dire le contraire. Sur son compte X, le journaliste s'est montré particulièrement préoccupé pour la santé financière du club rhodanien, à tel point qu'il n'estime pas impossible une descente en Ligue 2 après passage devant la DNCG. « Dans un monde normal, la DNCG prononce la relégation administrative de l'OL en L2 cet hiver vu l'état financier du club (et de la structure la détenant) » a publié le journaliste. De quoi faire trembler les supporters lyonnais et renforcer la méfiance à l'égard de John Textor pour un long moment.