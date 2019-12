OL : Reine-Adélaïde va bien, il a été opéré avec succès

Dans : OL.

Fraîchement élu meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 1 par l’UNFP, Jeff Reine-Adélaïde a été opéré avec succès ce jeudi du côté de Lyon. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’attaquant de 21 ans a effectivement posté un message sur les réseaux sociaux après son intervention chirurgicale. « Well done !! Tout s’est déroulé... Je tiens à remercier le Dr. Sonnery-Cottet, le personnel de la Clinique et mon club. Merci à vous pour vos messages de soutien. Je sors de cette journée grandi, apaisé et rempli de détermination », a déclaré JRA.

Absent pour au moins six mois, le joueur le plus cher de l’histoire de l’OL voudra donc revenir encore plus fort en 2020. Lyon l’espère aussi, tout comme avec Memphis Depay, lui qui n’a pas encore tranché pour son opération du ligament croisé antérieur du genou gauche.