OL : Reine-Adélaïde n’est pas au niveau, Garcia ne le ménage pas

Dans : OL, Ligue 1.

Parmi les choix forts de Rudi Garcia depuis sa nomination, Jeff Reine-Adélaïde est l’une des principales interrogations.

Pour le moment, le milieu polyvalent de l’Olympique Lyonnais n’entre pas dans le onze du nouvel entraîneur. La situation ne s’arrange pas pour l’ancien Angevin, déjà relégué sur le banc des remplaçants par le précédent coach Sylvinho. Pourtant, de nombreux observateurs estiment que l’international Espoirs français, capable de créer des différences dans l’entrejeu, ferait du bien à l’animation offensive. Alors quel est le problème avec Reine-Adélaïde ? La question a été posée à Rudi Garcia, lequel a souligné un problème d’efficacité défensive et offensive.

« C’est un joueur pétri de talent, que l’OL a bien fait de recruter, a d’abord encensé l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il faut encore travailler avec Jeff, notamment sur son agressivité avec et sans ballon. Il doit faire plus de passes décisives, marquer plus de buts. Il doit être plus agressif dans ces gestes. Contre Dijon, il fait une bonne entrée mais il n’a pas conclu. Il doit aussi avoir plus de qualité de récupération pour postuler au milieu. Je compte autant sur lui que sur tous les autres. » Pas assez décisif pour jouer sur les ailes, ni suffisamment agressif pour le poste de relayeur, le renfort estival a du boulot.