OL : Rayan Cherki conspué, le vrai problème dévoilé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, les supporters de l’OL n’ont pas épargné Rayan Cherki, conspué par une partie du Groupama Stadium.

L’élimination contre Nantes en demi-finale de la Coupe de France a du mal à passer pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels ont copieusement sifflé leurs joueurs dimanche à l’occasion du match face au Stade Rennais. Collectivement, l’équipe de Laurent Blanc a essuyé une énorme bronca mais individuellement, c’est sans conteste Rayan Cherki qui a fait l’objet des sifflets les plus importants.

Cela a surpris Laurent Blanc mais pour le consultant Nicolas Puydebois, il n’est pas vraiment étonnant que le milieu offensif de 19 ans symbolise la crispation des supporters de l’OL. Pour l’ex-gardien de but des Gones, qui s’est exprimé dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones, c’est l’individualisme et le comportement parfois nonchalant de Rayan Cherki qui a eu raison des sifflets à l’égard de l’international espoirs français.

Cherki ciblé pour son individualisme ?

« Je mets beaucoup sur son attitude, ses mauvais gestes, son comportement non verbal qui n’est pas adapté à un jeune de 19 ans qui veut s’installer dans le monde professionnel et qui veut les clés de l’équipe » explique Nicolas Puydebois avant de poursuivre. « Si Cherki veut que ses coéquipiers jouent pour lui, il faut qu’il soit dans le bon état d’esprit et pas dans l’individualisme. Il faut qu’il trouve l’alchimie entre ses intérêts personnels et collectifs, car il s’est battu pour avoir cette place » détaille-t-il.

Laurent Blanc a toutefois défendu Cherki, une communication parfaite de la part de l’entraîneur de l’OL pour se mettre le joueur dans la poche selon Nicolas Puydebois. « Il est clairement dans le management publiquement et c’est très bien joué de sa part, car il se met le joueur dans la poche. Il faut l’aider, qu’il s’aide lui-même et qu’il devienne Rayan Cherki par ses performances et non pas parce qu’il entend. Il faut qu’il retrouve de l’humilité dans son travail. C’est un de ces joueurs qui feront lever les stades, mais il veut brûler les étapes » a conclu le consultant, pas surpris par les sifflets à l’encontre de Rayan Cherki mais qui est également persuadé que le jeune milieu offensif de l’OL a toutes les armes pour rapidement inverser la tendance et devenir le chouchou des supporters lyonnais.