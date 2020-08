OL : Rafael chaud pour quitter Lyon, mais…

Dans : OL.

Tandis que Léo Dubois est courtisé, l’Olympique Lyonnais cherche prioritairement à se séparer de Rafael au poste de latéral droit.

Depuis un certain temps maintenant, l’OL compte trois joueurs pour le poste de latéral droit. Un embouteillage qui n’a aucun intérêt aux yeux de Rudi Garcia, lequel a fait savoir à sa direction qu’il était temps de remédier à ce problème durant le mercato estival. En toute logique, les Gones enregistreront donc un départ parmi Léo Dubois, Kenny Tete et Rafael cet été. La logique serait évidemment de vendre le Brésilien, le plus âgé des trois et dont le contrat expire dans un an. Cela tombe bien, l’ancien défenseur de Manchester United a quelques touches, en Grèce mais également en Turquie.

Au début de la semaine, le nom de Rafael a notamment été associé au Besiktas Istanbul. Très rapidement, les médias locaux se sont enflammés, évoquant un possible rendez-vous entre le club présidé par Ahmet Nur Çebi et les agents de Rafael. La réalité est légèrement plus nuancée, selon les informations du Progrès. Dans son édition du jour, le quotidien rhodanien confirme l’intérêt du Beisktas Istanbul et de Rafael pour le club turc. Problème : aucune démarche concrète n’a encore été entamée de la part de la formation d'Istanbul auprès du Lyonnais et de son entourage. En manque de temps de jeu, le Brésilien, qui sera suspendu pour la première journée de Ligue 1 après son carton rouge reçu face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue, écoutera en tout cas les offres avec attention cet été. Plus que jamais, son départ semble d’actualité et cela risque de faire les affaires de Kenny Tete, pourtant au fond du sceau depuis la venue de Rudi Garcia à l’OL en octobre dernier.