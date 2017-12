OL : Rafael a déjà tranché pour l'après-OL, son frère l'annonce

Dans : OL, Ligue 1.

Tous les deux passés par Manchester United, les jumeaux Rafael et Fabio n’ont pas suivi la même trajectoire par la suite.

Si le premier s’en sort plutôt bien à l’Olympique Lyonnais, l’autre évolue en Championship (D2 anglaise) avec Middlesbrough. Mais au-delà de l’aspect sportif, c’est plutôt la vie en Grande-Bretagne qui dérange le latéral gauche. « La qualité de vie est bonne en Angleterre. Mais il fait froid, il pleut tout le temps et je n'ai pas beaucoup de choses à faire, s’est plaint Fabio dans des propos relayés par The Sun. Je suis très actif, j'aime aller à la plage, jouer au volley, sortir avec des amis. »

Du coup, l’ancien joueur de Cardiff a deux rêves : rejouer avec son frère et rejoindre leur club de coeur. « J'ai toujours été un fan de Botafogo. Je rêve d'y jouer, a confié le Brésilien de 27 ans. Je pense que je signerai encore pour trois ans en Angleterre pour rester jusqu'à mes 30 ans. Ensuite, je veux terminer ma carrière à Botafogo. Rafael et moi, on rêve de jouer là-bas ensemble. » Lyon sait à quoi s’attendre avec son latéral droit sous contrat jusqu’en 2019.