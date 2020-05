OL : Quel flair, Aulas a recruté Pjanic en 10 secondes

Dans : OL.

En 2008, l’Olympique Lyonnais réalisait une très belle opération sur le marché des transferts en recrutant Miralem Pjanic pour seulement 7 ME en provenance du FC Metz.

Au moment de signer à Lyon, le Bosnien était encore un jeune espoir. Douze ans plus tard, il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste, et brille de mille feux sous les couleurs de la Juventus Turin. Au cours d’un live Instagram avec Sonny Anderson, celui qui a également porté le maillot de l’AS Roma est revenu sur les coulisses de son transfert à Lyon. Et sans surprise, le milieu de terrain de 30 ans a indiqué que c’est Jean-Michel Aulas qui avait joué un rôle majeur dans son transfert, lui indiquant notamment à la sortie d’un match entre l’OL et Metz en janvier 2008 qu’il pouvait venir à Lyon quand il le voulait. Six mois plus tard, Pjanic posait ses valises sur les bords du Rhône.

« Après le match Jean-Michel Aulas est descendu dans les vestiaires et il voulait me parler, précise Miralem Pjanic. Il m’a dit « si tu le souhaites, tu viens quand tu veux au club. Lyon c’était le club numéro un français. J’étais également courtisé par le Bayern Munich. Mon coeur a décidé d’aller à l’OL. Dans le vestiaire je suis rentré dans un autre monde car j’ai vu des joueurs comme Juninho, Karim Benzema, Fabio Grosso champion du monde avec l’Italie. Mon premier match avec l’OL c’est contre Toulouse. Je suis encore en phase d’apprentissage lors de la première année car il me manque un peu de physique. C’est vraiment l’année d’après que j’explose. On réalise un très beau parcours en Ligue des Champions avec cette demi-finale. Ma dernière année est plus mitigée car Yoann Gourcuff est recruté et joue au même poste que moi dans le 4-3-3 de Claude Puel » se souvient Miralem Pjanic, lequel garde assurément un très beau souvenir de son passage à Lyon, qui lui a ensuite ouvert les portes de la Série A.