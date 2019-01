OL : Que deviendrait l'OL sans Lopes ? Puydebois se le demande

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur du derby contre Saint-Etienne dimanche soir, Lyon a pu compter sur un grand Anthony Lopes. Cela n’est pas vraiment une surprise, tant le Portugais réalise une énorme saison. Mais dans le Forez, il a carrément livré une prestation XXL en dégoûtant les attaquants stéphanois les uns après les autres. Un match qui prouve que l’ancien vice capitaine de l’OL est tout simplement indispensable aux Gones selon Nicolas Puydebois, époustouflé devant le niveau actuel de l’international portugais.

« En plus des arrêts qu’il a faits pour maintenir l’OL dans le match, je trouve que son attitude en général a été très importante pour le groupe. A chaque fois qu’il a réalisé un arrêt, il avait cette hargne et cette grinta, il a secoué, harangué ses partenaires. En plus des arrêts qui donnent confiance à l’équipe, cette attitude de leader et de gagneur s’est propagée. Il a insufflé un vent de révolte et apporté un supplément d’âme qui a peut-être permis à l’OL d’arracher la victoire. Un succès qui va permettre de déclencher une série positive ? C’est tout ce que j’espère. Anthony Lopes, encore lui, en a parlé en conférence de presse. Il faut se servir de ce genre de succès pour lancer une belle série, une dynamique. L’OL est sur le podium, il faut se servir de ces victoires difficiles mais importantes pour lancer la machine. L’Olympique lyonnais doit montrer un visage plus régulier que lors de la première partie de saison » a expliqué l’ancien gardien des Gones, interrogé par le site Olympique-et-Lyonnais. Eléments de réponses dès cette semaine avec deux matchs contre Amiens en Coupe de France puis en Ligue 1…