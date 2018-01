OL : Quatre gros bras européens foncent sur une pépite de l'OL

Dans : OL, Mercato.

Joueur éminemment prometteur de l’Olympique Lyonnais, Willem Geubbels est un dossier chaud pour Jean-Michel Aulas.

Le président rhodanien a bien l’intention de mener des négociations avec le jeune attaquant formé à l’OL, et lui faire signer son premier contrat professionnel. Une mission qui devient de plus en plus difficile chaque jour, car le joueur est courtisé par plusieurs formations européennes, qui peuvent en effet lui faire miroiter de belles perspectives sportives et financières. Depuis quelques semaines, le Red Bull Salzbourg est sur le coup, mais le journal autrichien Salzburger Nachrichten annonce que l’entourage de Geubbels a refusé les propositions de la formation autrichienne.

Si des discussions ont bien eu lieu, la perspective d’évoluer à Salzbourg n’entre pas dans les priorités de l’attaquant lyonnais, qui commence à avoir du temps de jeu avec Bruno Genesio. Mais c’est surtout la seconde vague des courtisans qui a de quoi inquiéter l’OL. Le journal autrichien annonce ainsi que Geubbels regarderait beaucoup ce qui pourrait venir de la part de quatre clubs intéressés par ses services. Il s’agit ni plus ni moins de Chelsea, du Bayern Munich, de Liverpool et de Tottenham. De quoi compliquer la tâche de l’OL, même si Jean-Michel Aulas affiche une confiance à toute épreuve dans ce dossier, puisque le joueur a tout de même intérêt à rester dans son club formateur pour poursuivre sa progression, lui qui n’a que 16 ans.