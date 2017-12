OL : Quand Duluc compare Lyon à une équipe de CFA en Coupe de France

Dans : OL, Ligue 1.

Parfois vraiment impressionnant en Ligue 1 en cette première partie de saison, comme lors de ses succès à Troyes, Saint-Etienne ou Nice, l’Olympique Lyonnais montre régulièrement un autre visage, beaucoup plus laborieux. Si cela lui a coûté des points face à Lille ou Montpellier, ce n’était pas le cas ce mercredi contre Toulouse. En dépit de quelques approximations, tant dans le positionnement que dans le jeu pratiqué, l’OL est finalement allé chercher les trois points au Stadium au terme d’une rencontre houleuse. Surtout sur la fin quand le TFC s’est jeté à l’abordage, et il a fallu plusieurs parades de grande classe signées Anthony Lopes pour préserver l’avantage, jusqu’au pénalty dans les arrêts de jeu. Une fin de partie très défensive donc pour l’OL, et si cela peut arriver dans une saison de devoir se serrer les coudes pour conserver un résultat, ce n’est pas forcément ce qu’on attend de la formation de Bruno Genesio, a narré dans L’Equipe Vincent Duluc, avec à la clé une comparaison peu flatteuse.

« Leur pression et leur enthousiasme ont tellement gêné les Lyonnais que ceux-ci ont terminé l'année comme une équipe de CFA qui protège un exploit en Coupe de France, avec une ligne de cinq défenseurs, plus un sixième, Rafael, placé milieu droit. Incapables de conserver le ballon ou de construire, l'OL aura fait le choix d'écoper : il l'a fait avec solidarité, et un certain talent, autour de son axe Marcelo-Morel », a livré le journaliste, qui souligne néanmoins que Lyon est parvenu à conserver les trois points jusqu’au bout, ce qui était le but de cette tactique finale très défensive. De quoi passer les fêtes de fin d’année avec la besace pleine, et c’est tout ce que retiendront les dirigeants rhodaniens de cet ultime déplacement.