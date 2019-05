OL : Puydebois angoisse à mort avant le mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le mercato approche et du côté de l’Olympique Lyonnais, on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre avec Juninho et Sylvinho aux manettes.

En effet, plusieurs joueurs sont courtisés dont Tanguy Ndombele, Ferland Mendy mais également Memphis Depay et Maxwel Cornet. Mais Jean-Michel Aulas refuse de céder aux sirènes européennes et de vendre trop de joueurs. Il sera donc intéressant d’observer l’évolution du mercato dans le Rhône. Un mercato que Nicolas Puydebois va évidemment observer avec attention. Mais pour l’heure, le consultant du site Olympique et Lyonnais n’est pas vraiment serein…

« On est passé d’un gros départ au mercato à deux joueurs plus Nabil Fekir qui a un bon de sortie depuis l’été dernier… Cela fait déjà trois, ça commence à faire beaucoup. On sait que Ferland Mendy et Tanguy Ndombele ont une belle cote sur le marché des transferts. On sait aussi que Memphis Depay a des envies de départ. Cela fait beaucoup de paramètres dans l’équation… Maintenant, ce sera au futur entraîneur (Sylvinho) et au futur directeur sportif (Juninho) de persuader certains joueurs de rester. Mais surtout, il va falloir reconstruire une équipe ambitieuse » a confié l’ancien gardien de but rhodanien, inquiet à l’approche de ce mercato difficile à pronostiquer dans la capitale des Gaules.