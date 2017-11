OL : PSG champion, l'OL deuxième, un joueur voit ça gros comme une maison

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

En enchaînant les belles performances, notamment loin du Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais a refait son retard sur Monaco, et au bénéfice de sa victoire à Nice et de la défaite de l'ASM, l'OL est même passé devant le club de la Principauté. interrogé dans Tribune OL, Fernando Marçal estime que ce classement de l'Olympique Lyonnais est finalement normal, l'ancien guingampais étant persuadé que l'OL fera un beau dauphin pour un PSG intouchable.

« Paris a de très grands joueurs. Je pense qu’à chaque poste, il y a un joueur qui est titulaire avec sa sélection et qui est donc au niveau international. Le PSG a vraiment une très grosse équipe. Mais je pense qu’on mérite d’être deuxièmes, derrière cette équipe. On montre en ce moment qu’on a toutes les qualités pour lutter jusqu’au bout contre cette équipe parisienne. Le potentiel pour faire quelque chose de grand cette saison ? Sans aucun doute. On a le potentiel pour répondre présent. On a un groupe de jeunes joueurs mais avec beaucoup de talent. Je pense que ce mélange entre joueurs expérimentés et éléments plus jeunes fait notre force », explique celui qui est arrivé au dernier mercato à l'Olympique Lyonnais. A ses coéquipiers et lui de confirmer cette énorme série de l'OL ce mercredi contre Lille.