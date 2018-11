OL : Prolonger Genesio ou pas, Aulas demande l'avis des supporters !

Dans : OL, Ligue 1.

En fin de contrat en juin 2019, Bruno Genesio sera-t-il prolongé par Jean-Michel Aulas à l’issue de la saison ?

Interrogé sur RMC Sport ce lundi soir, le président rhodanien a entretenu le suspense. Effectivement, le patron de l’OL a clairement expliqué que c’est seulement en fin de saison que la prolongation de Bruno Genesio sera discutée en interne. Jean-Michel Aulas n’y va pas par quatre chemins, les résultats auront évidemment une incidence directe sur l’avenir du coach rhodanien… tout comme l'avis des suppoters.

« Bruno est un entraîneur qui correspond parfaitement à l’équipe de Lyon, où beaucoup de joueurs sortent du centre de formation. Il fait un excellent parcours à l’OL. Va-t-il prolonger ? Il a un contrat donc on va au bout du contrat. Et quand on sera à la fin de la saison, on prendra une décision selon les résultats que l’on a eu, et selon l’avis des supporters » a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais, toujours très élogieux envers son coach. Mais qui ne promet rien pour l'avenir de ce dernier...