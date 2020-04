OL : Proche de Garcia et Houllier, un nouveau candidat en or à Lyon ?

Dans : OL.

Pour remplacer Florian Maurice, un nouveau nom est sorti ce dimanche. Et ce candidat a deux atouts du côté de l'Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas l’a confié vendredi sur OLTV, le recrutement du remplaçant de Florian Maurice n’est pas acté, d’autant plus que l’actuel patron de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais n’est pas encore officiellement parti. Mais bien évidemment il n’y a désormais plus aucun doute sur ce sujet, Florian Maurice va bien rejoindre le Stade Rennais et le casting lyonnais est en cours. Tandis que les noms de Bruno Cheyrou et Patrick Müller circulent depuis plusieurs jours, un nouveau candidat s’ajoute ce dimanche à cette liste en la personne de Jean-Luc Buisine. Selon Le Progrès, l’ancien joueur est en effet un « outsider de marque » afin de prendre les commandes du recrutement lyonnais.

Agé de 58 ans, Jean-Luc Buisine est actuellement libre, et son CV a de quoi plaider en sa faveur, puisqu’après avoir été représentant de joueurs, il a pris les commandes du recrutement lillois entre 2003 et 2011, c’est notamment lui qui a fait venir Dimitri Payet ou bien encore Michel Bastos, puis il a tenu un rôle similaire à Monaco et…au Stade Rennais. Outre ses qualités professionnelles, Jean-Luc Buisine a un atout dans la poche, ou plutôt deux, puisque le quotidien régional affirme qu’il est considéré comme proche de Rudi Garcia et Gérard Houllier. De quoi forcément aider sa candidature auprès de Jean-Michel Aulas, même si Juninho aura clairement son mot à dire dans ce recrutement d’une importance décisive.