OL : Premier coup de pression dans le dossier Fékir au mercato

L’Olympique Lyonnais et les « dates butoir », c’est toute une histoire sur le marché des transferts.

Mais en tant que président du club et grand négociateur sur le mercato, Jean-Michel Aulas aime légitimement y voir clair en ce qui concerne son effectif, alors que la Ligue 1 reprend désormais dans moins d’un mois. Et le gros dossier qui occupe tous les esprits, est celui de Nabil Fékir. Tout proche de signer à Liverpool avant le Mondial, le capitaine lyonnais avait vu son transfert capoter en raison des exigences nouvelles des Reds après une visite médicale pas totalement satisfaisante. Le club anglais devrait revenir à la charge dans les prochains jours, maintenant que la Coupe du monde est terminée.

JMA ne s’y opposera pas, mais selon L’Equipe, il y a un temps pour tout et le dirigeant rhodanien laisse jusqu’à la fin du mois de juillet pour finaliser ce transfert. Si le mois d’août venait à débuter sans un accord qui satisfasse l’OL et Fékir, alors le joueur se verrait signifier qu’un départ serait trop difficile à combler, et ne serait donc plus permis. Simple coup de pression ou réelle volonté de s’appuyer sur son champion du monde pour la saison à venir ? Maintenant que la Coupe du monde est terminée, ce dossier devrait tout de même avancer sérieusement, dans un sens comme dans l’autre.