OL : Pourquoi Mariano commence à agacer un peu Genesio...

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur du deuxième but de l'Olympique Lyonnais dimanche soir face à l'OM, Mariano Diaz n'a pourtant pas fait éteindre les discussions et les critiques sur son style un peu personnel. Et ce n'est pas son attitude très véhémente au moment de céder sa place en fin de match qui a amélioré l'image donnée par l'ancien attaquant du Real Madrid. Invité à s'exprimer sur le cas Mariano Diaz sur RMC, Bruno Genesio a reconnu que, malgré son talent, ce dernier devait clairement faire des efforts et des progrès afin d'améliorer son sens collectif.

« Il faut savoir utiliser son point fort, sa qualité de buteur. Mariano est très adroit devant le but mais il doit s’améliorer dans la relation technique qu’il a avec les autres. Il y a deux ou trois situations où il doit donner un ballon qui aurait pu être une avant-dernière passe ou un ballon de but. Il a un gros travail à faire là-dessus. Même s’il a 24 ans, c’est un joueur qui découvre les exigences du haut niveau, la répétition des matchs. Il faut qu’il améliore sa relation technique avec les autres joueurs offensifs », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient que certains coéquipiers de Mariano Diaz pourraient prendre ombrage de ce comportement.