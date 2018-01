OL : Pourquoi Lyon est si zen dans ce dossier chaud du mercato

Dans : OL, Mercato.

Habitué à sortir des joueurs de premier plan de son centre de formation, l’Olympique Lyonnais voit bien évidemment de nombreux clubs poindre le bout de leur nez dès qu’un élément prometteur se fait remarquer. Surtout quand celui-ci, chose rare, n’a pas encore signé professionnel. C’est le cas de William Geubbels, qui n’a que 16 ans, et possède déjà une jolie carte de visite et de nombreux courtisans. Si le Bayern Munich s’est déjà positionné sérieusement, alors que plusieurs cadors anglais sont aussi sur les rangs, aucune panique dans le coin lyonnais. Bruno Genesio en tête, le club rhodanien est certain d’avoir les arguments sportifs pour convaincre le jeune attaquant de s’engager sur le long terme avec l’OL.

« Il est très jeune. Ce qu'il fait et ce qu'on lui propose est assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de 16 ans qui ont eu l'occasion de jouer un match de Coupe d'Europe ou de Ligue 1. Pour lui, il est beaucoup plus raisonnable de rester quelques années ici et de continuer sa progression dans un contexte favorable. C'est mon avis. Après chacun prendra sa décision. Certains joueurs, issus de la formation, sont venus le voir le 1er janvier pour lui conseiller de rester. J'ai aussi discuté avec lui plusieurs fois et j'ai senti qu'il avait envie de rester dans son club formateur. Maintenant, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Moi, je me contente du projet sportif. Mais je pense ce qu'on lui propose est assez exceptionnel », a souligné l’entraineur lyonnais, persuadé que Geubbels est dans le meilleur club d’Europe pour exploser, et les réussites de plusieurs de ses actuels ou anciens coéquipiers peuvent le confirmer.