OL : Pour Aulas cet OL là est une formidable raison d'être heureux

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas après la victoire de l'Olympique Lyonnais à Dijon (0-3) sur OL-TV : « On a fait une très bonne première période mais une seconde plus dans la douleur. Il faut apprécier et se méfier. Je regrette la sortie de Lucas Tousart, je ne pense pas que le deuxième carton soit mérité. Globalement, c’est un très bon résultat. On aurait même pu marquer plus de buts. Il faut féliciter Bruno Genesio et ses joueurs. Ces matches à Dijon sont souvent des pièges. À partir du moment où il y a de la solidarité, sans oublier notre talent, on peut se créer des occasions à tout moment. Maintenant, il faudra bien enchaîner contre Nantes avant d’aller à Paris. Pour Martin Terrier, c’est une entorse. On espère que ce n’est pas trop grave. Tanguy Ndombélé a un hématome assez sérieux. Être deuxième c’est une bonne nouvelle. C’est un redressement significatif après un démarrage compliqué. On ne doit plus lâcher maintenant qu’on est dans la course »