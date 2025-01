OL ‍: Pierre Sage viré, il atomise les joueurs

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Les rumeurs sur un possible remplacement de Pierre Sage par Paulo Fonseca ont fait bondir les observateurs de l’Olympique Lyonnais. En témoigne la dernière sortie de Nicolas Puydebois, qui n’y va pas de main morte.

John Textor, propriétaire de l'Olympique Lyonnais, semble prêt à se séparer de son entraîneur. Plusieurs sources indiquent que l'Américain a déjà contacté Paulo Fonseca, ancien coach de Ligue 1, pour prendre le relais de Pierre Sage. Cette décision intervient après une série de performances décevantes de l'OL, notamment une élimination précoce en Coupe de France par Bourgoin-Jallieu et des récents résultats insatisfaisants en Ligue 1. La pression monte sur l'entraîneur de 45 ans, bien que ses précédents succès au club soient notables. Textor a manifestement besoin de résultats rapides pour redresser la situation sportive et financière du club. Une situation qui ne plait pas du tout à Nicolas Puydebois, ancien joueur des Gones, lequel l’a fait vivement savoir.

« Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles »

« Ok, Pierre Sage n’est pas exempt de tous reproches. Sauf qu'un coup c’est Sage, un coup c’est Bosz, un coup c'est Grosso, un coup c’est Rudi Garcia. Ce n'est jamais les joueurs. On ne les remet jamais en question. ‘Oh Mikautadze c'est le meilleur joueur du monde’, ‘je suis fan de Cherki, il fait des coups du foulard qui tombent sur un adversaire’… arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Pierre Sage fait peut-être des mauvais choix, mais les joueurs ? Ils gagnent 300 000 euros par mois, ils ne courent pas, ils perdent contre Bourgoin. Ce sont les joueurs qui sont responsables. C’est eux qui jouent. L'année dernière, quand on était dernier, c’était pas Pierre Sage. Quand il est arrivé il est devenu l’idole de tout le monde », a lâché Nicolas Puydebois, visiblement énervé par ceux qui s’impatientent de voir Pierre Sage être remplacé par un entraineur plus prestigieux.