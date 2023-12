OL ‍: Pierre Sage prolongé, une fausse annonce et un vrai indice

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va profiter de cette trêve hivernale et du marché des transferts pour restructurer un peu le club. Du changement devrait intervenir dans le staff de Pierre Sage.

Si l'OL va mieux sur le terrain, le club rhodanien est encore très loin d'être sorti d'affaires. Le board lyonnais le sait bien et envisage toutes les options possibles pour redresser la barre durablement. Si on ne sait pas encore officiellement si Pierre Sage terminera la saison comme entraineur principal de l'OL, des indices vont pourtant dans ce sens, sans même parler de la vraie fausse annonce ce lundi par Prime Vidéo de l'officialisation du contrat de Sage pour la saison. Un message sur X vite effacé, mais qui avait déjà mis le feu. Plus sérieusement, et selon les informations du Progrès, Jean-François Vulliez va prochainement être remplacé par Jamal Alioui. Ce dernier est un proche de Pierre Sage et sort d'une expérience comme entraineur à Bourges. Aussi, Alioui connait très bien l'OL pour y avoir été formé. A noter que Jean-François Vulliez devrait rester à Lyon, mais dans le staff d'une autre équipe de l'institution rhodanienne.

Pierre Sage prolongé, les indices se multiplient

En plus de Jamal Alioui, Pierre Sage aimerait aussi incorporer Jérémie Brechet dans son staff. Problème, comme le rappelle Olympique et Lyonnais, l'ancien défenseur « a l’obligation de coacher une équipe de l’Académie dans le cadre du BEFF ». Une fois ces changements établis, l'OL devra se pencher sur son marché des transferts hivernal. On parle d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour les Gones. Il ne faudra pas faire n'importe quoi avec cette somme et cibler les manques et les bons profils. Ce sera une des missions de David Friio, récemment arrivé en provenance de l'OM. La reprise arrive vite et l'OL ne pourra plus se permettre de revivre des mois difficiles, surtout en ayant dépensé tout son budget au mercato.