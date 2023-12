OL ‍: Pierre Sage enfin prolongé avec un cadeau en plus

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ayant réussi à ramener l'Olympique Lyonnais en hors de la zone de relégation, Pierre Sage attend toujours d'en savoir plus sur son avenir à l'OL. Mais John Textor a un cadeau pour lui.

En l’espace de quelques semaines, Pierre Sage est devenu le dieu des réseaux sociaux lyonnais, le responsable du centre de formation de l’OL ayant affiché des qualités qui ont permis aux joueurs rhodaniens de retrouver quelques qualités. Exit donc Laurent Blanc qui ne s’était jamais réellement imposé à Lyon, ou pire encore Fabio Grosso que tout le monde a déjà oublié, le boss, c'est désormais Pierre Sage. Sauf que ce dernier a plusieurs fois savoir que s’il était heureux de mener l’Olympique Lyonnais, son avenir n’était pas du tout scellé, d’autant qu’il n’a pas le diplôme nécessaire pour être sur le banc d’une équipe de Ligue 1 et que John Textor doit accepter de payer des amendes. Mais il n’empêche, le site Olympique et Lyonnais affirme que le propriétaire américain a décidé de tourner le dos définitivement à Jorge Sampaoli et Bruno Genesio. Pierre Sage sera bien l’entraîneur de l’OL jusqu’en juin 2024, John Textor étant convaincu d’avoir enfin fait le bon choix.

Pierre Sage va avoir un staff renforcé à l'OL

OL : Fabio Grosso et Pierre Sage, il y a un problème XXL https://t.co/O3Rg1nNGEN — Foot01.com (@Foot01_com) December 23, 2023

Et à en croire le média lyonnais, non seulement Pierre Sage est confirmé dans ses fonctions jusqu’à la fin de la saison, mais en plus le patron d’OL Groupe a accepté que deux personnes supplémentaires intègrent le staff mis en place par l’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. De quoi permettre à l'OL d'entamer 2024 en ordre de bataille, surtout si le mercato à 50 millions d'euros tient ses promesses. D'ici là, John Textor devra tout de même régler un dossier, à savoir le départ de Fabio Grosso, car à ce jour l'entraîneur italien est toujours sous contrat avec Lyon et le club doit lui payer son salaire. Mais cela ne regarde évidemment pas Pierre Sage qui sait désormais qu'il peut s'installer dans la durée et faire passer ses idées jusqu'à la fin de la saison. Et pourquoi pas plus longtemps ?