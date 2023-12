OL ‍: Pierre Sage, le sauveur de Lyon mérite un CDI

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En l’espace de quelques matchs, Pierre Sage a remis l’OL sur les bons rails à tel point que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, vainqueurs de Toulouse puis de Monaco, ne sont plus derniers de Ligue 1.

Après avoir débuté son mandat sur le banc de l’Olympique Lyonnais par deux défaites sur les pelouses hostiles de Lens et de Marseille, Pierre Sage a guidé le club rhodanien vers le succès. D’abord à domicile contre Toulouse puis à Monaco, où gagner cette saison est une véritable performance. Grâce à ces deux succès de rang, l’OL est sorti de la zone rouge et s’est placé à la 16e place du classement en attendant le dernier match de la phase aller contre Nantes mercredi. Au-delà des résultats, Lyon a retrouvé du calme et une certaine cohérence dans le jeu grâce à Pierre Sage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Celui qui était initialement un entraîneur intérimaire mérite assurément d’aller au terme de la saison et au-delà si affinités selon Raymond Domenech. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le patron de l’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français, a chanté les louanges de Pierre Sage. « J’aime beaucoup l’attitude de Pierre Sage, il est lucide et il apporte cette stabilité à un moment où c’était n’importe quoi. Ce qui se faisait avant lui, c’était n’importe quoi. Lui, il a recadré l’équipe. Il n’est pas euphorique, il sait que son effectif n’est pas extraordinaire. Il a construit quelque chose pour être solide derrière et efficace sur les coups de pied arrêtés et maintenant, ils arrivent même à marquer des buts sur des actions » estime le consultant de l'Equipe de Greg, avant de poursuivre.

Raymond Domenech est fan de Pierre Sage

« C’est extraordinaire, j’aime son attitude. En voyant jouer l’OL et en entendant Pierre Sage, je me dis qu’ils vont avoir un niveau satisfaisant. On ne se dit plus ‘combien ils vont en prendre, ils vont exploser’. Ils vont continuer à perdre des matchs mais ils ne vont plus être faciles à jouer. Il a apporté cette solidité, bravo à lui car entre ce qu’il y avait avant et ce qu’il y a maintenant, il n’y a plus photo » a applaudit Raymond Domenech, bluffé par le travail réalisé par Pierre Sage en l’espace d’un mois dans la capitale des Gaules. Reste maintenant à voir si John Textor sera du même avis que l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France en maintenant sa confiance en Pierre Sage au-delà de la trêve hivernale.