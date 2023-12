OL ‍: Pierre Sage l'a convaincu, Textor annule son mercato à 50ME

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais avait promis un mercato d'enfer pour permettre de sauver son club en Ligue 1. Mais finalement, John Textor pourrait décider de ne pas tout casser au moment où Pierre Sage a relancé son groupe.

Les deux victoires consécutives en Ligue 1 contre Toulouse et surtout à Monaco ont remis l’Olympique Lyonnais en ordre de match avant de recevoir Nantes mercredi au Groupama Stadium. Même si l’OL peut redescendre au classement en fonction des résultats de ce dimanche, il est clair que Pierre Sage a trouvé les clés d’un effectif qui semblait à la dérive. Le bouleversement est tel dans le vestiaire de l’OL que le mercato d’hiver 2024 pourrait être plus calme que les supporters lyonnais l’attendaient.

Alors que la mission du successeur de Fabio Grosso va très vraisemblablement être étendue au moins jusqu’à la fin de saison, le temps que Pierre Sage obtienne son diplôme, John Textor paraît s’interroger sur la nécessité de tout changer durant le marché des transferts du mois de janvier. Le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais a bien vu que plusieurs joueurs que l’on disait sur le départ en raison de leurs performances, on pense par exemple à Alexandre Lacazette ou bien encore Rayan Cherki qui étaient de plus en plus critiqués par les fans, sont revenus à leur meilleur niveau. Et Textor s’interroge.

La folie du mercato s'éloigne de Lyon

Journaliste du Progrès, et très fin connaisseur de l’Olympique Lyonnais, Christian Lanier révèle que les dirigeants de l’OL, qui étaient prêts à investir 50 millions d’euros sur le mercato de janvier 2024, se posaient désormais des questions sur la nécessité de le faire. « Un mercato d’enfer a été promis en janvier. Mais l’OL peut aussi faire dans la nuance. Est-ce le moment de tout chambouler ? (...) Des départs seront actés. Mais l’aménagement du groupe pourrait s’opérer sur 2 ou 3 postes. Le mercato peut faire vivre du monde, et faire beaucoup de mal aussi. La sagesse de Pierre Sage intégrera peut-être le débat sur le sujet. Car l’OL semble enfin en ordre de marche », fait remarquer notre confrère lyonnais. Il est vrai qu'après quatre mois de folie, et deux changements au niveau des entraîneurs, il est peut-être temps que l'Olympique Lyonnais devienne un peu sage.